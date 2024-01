Dalla Francia: Roma, Renato Sanches sempre più verso l'addio. Primo contatto col Besiktas

Un giocatore da tempo ai margini del progetto della Roma e per il quale il Paris Saint-Germain, club proprietario del cartellino, è alla ricerca di una soluzione e di una nuova sistemazione. Dalla Turchia prima e dalla Francia poi giungono importanti conferme circa l’imminente partenza dalla Capitale di Renato Sanches. Nuovamente ai box a causa di una distorsione alla caviglia che lo costringerà ad uno stop di almeno due settimane, il centrocampista portoghese ha collezionato la miseria di 227 minuti in stagione e ha spinto la dirigenza e José Mourinho a muoversi per interrompere con largo anticipo il prestito annuale - pagato un milione di euro lo scorso agosto - e cercare soprattutto di risparmiare i circa 1,7 milioni di euro netti da corrispondere al giocatore fino a giugno.



FUTURO IN TURCHIA? - Sfumata da tempo l’opportunità di versare gli 11 milioni di euro previsti per esercitare il diritto di riscatto - che sarebbero diventati 14 in caso in cui avesse disputato il 75% delle partite, facendo scattare l’obbligo - Renato Sanches non figura nemmeno nella lista dei giocatori sui quali il PSG e il suo allenatore Luis Enrique hanno intenzione di puntare per la stagione corrente. Per l’Equipe tra i club che hanno richiesto informazioni per l’ex Benfica e Bayern c’è il Besiktas, che di recente ha nominato il vecchio ct del Portogallo Fernando Santos come nuovo allenatore. Il quotidiano francese riferisce che tra la società turca ed il Paris c’è già stato un primo contatto e che le parti sono al lavoro per discutere di un prestito fino al termine dell’attuale stagione.