Clamorosa indiscrezione raccontata da France Football: Cristiano Ronaldo, in inverno, ​ha valutato la possibilità di lasciare la Juventus per il Paris Saint-Germain. Il club bianconero, infatti, non era più considerato il mezzo ideale per raggiungere i suoi obiettivi personali. La prestigiosa rivista francese scrive che "l'enotourage di CR7 considerava molto probabile un addio del campione portoghese per Parigi", ma la pandemia causata dal Covid 19 ha bloccato sul nascere ogni tipo di trattativa.



RESTA ALLA JUVE - Ronaldo è rimasto alla Juve e con la Juve giocherà la prossima stagione. Almeno a leggere il suo pensiero su Instagram: "Sono felice di aver vinto gli ultimi due dei nove scudetti di Serie A della Juventus! Alcune persone penseranno che sia stato facile, ma non lo è stato! Anno dopo anno con talento, dedizione e duro lavoro si è in grado di raggiungere i propri obiettivi e diventare migliore di prima! Avanti per il mio terzo Scudetto!”