La dolorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League pesa. Non solo il licenziamento di Sarri e l'approdo di Andrea Pirlo, ma anche l'addio di Cristiano.​ Come riporta Foot Mercato, il fenomeno portoghese è sempre stato attratto dall'idea di giocare nel club francese e ci sarebbero già state conversazioni tra il direttore sportivo del PSG, Leonardo, e l'agente di Cristiano, Jorge Mendes. I due dovrebbero anche incontrarsi nuovamente a Lisbona durante i quarti di finale di Champions League per pensare l'assalto, nonostante il contratto con la Juve fino al 2022.