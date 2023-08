Il futuro di Folarin Balogun sta per essere scritto e non sarà in Italia, dove era stato seguito da Inter, Milan e Roma. Ma neanche in Premier League: il ritorno in Francia è sempre più vicino, perché il Monaco ha fatto uno scatto importante. Secondo quanto riferito da RMC Sport infatti, il club del Principato ha raggiunto l'accordo con l'Arsenal per il classe 2001 sulla base di 45 milioni di euro più bonus.



BEFFA CHELSEA - Mancano ora i dettagli per l'arrivo del giocatore, che ha già detto sì a un contratto di cinque anni, ma i contorni dell'affare sono definiti. Con buona pace di Tottenham e soprattuto Chelsea, che nelle ultime ore stavano spingendo per Balogun nonostante i Gunners avessero fissato un prezzo più alto per trattare con i rivali londinesi (almeno 60 milioni di euro). Niente da fare quindi per Spurs e Blues, ora costretti a tornare sul mercato per trovare un nuovo centravanti. E qui, soprattutto per il Chelsea, tornano in gioco la Juventus e Dusan Vlahovic, sempre sull'altare dei possibili sacrificabili per arrivare a Romelu Lukaku.