Stando a quanto riferito da Manu Lonjon, giornalista francese, la Roma è sulle tracce del difensore centrale in forza al Sochaux, Maxense Lacroix. La squadra francese ha già rifutato un'offerta del Lens, visto che non vuole cedere il giocatore almeno in questa sessione di mercato, ma le avances della Roma potrebbero piegare la volontà del club transalpino.