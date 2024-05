Dalla Francia: Theo Hernandez vuole lasciare il Milan, prezzo fissato

21 minuti fa

2

Continuano le indiscrezioni sul futuro di Theo Hernandez. Secondo quanto viene riferito direttamente dalla Francia e da L'Equipe, il terzino rossonero ha maturato la decisione di voler lasciare il Milan nel corso della prossima sessione di mercato. Theo si sente pronto per lo step successivo nella sua carriera e alla finestra c'è soprattutto il Bayern Monaco che potrebbe perdere Alphonso Davies, direzione Real Madrid.



Chiunque fosse interessato a Theo Hernandez, Bayern o altri club, in ogni caso, dovranno pagare una cifra importante. Secondo L'Equipe servono almeno 80 milioni di euro per strappare il calciatore ai rossoneri. Theo Hernandez va in scadenza di contratto nel 2026 e i discorsi per un possibile rinnovo non hanno ancora portato a una fumata bianca.