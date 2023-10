dalla sua prima esperienza da allenatore all’estero. Ilpreso in corsa dopo l’esonero di Laurent Blanc non è nemmeno lontano parente di quello in cui lui giocò dal 2007 al 2009, conquistando una Ligue 1, una Coppa di Francia ed una Supercoppa. Altri tempi, altri giocatori e altri dirigenti, con l’imprenditore statunitenseche ha raccolto l’eredità ultratrentennale di Jean-Michel Aulas e cheAnche dopo il ko casalingo col Clermont, la terza sconfitta sotto la gestione Grosso da sommare al pari col Lorient, il numero uno del club ha difeso la posizione del proprio tecnico ma il quotidiano Le Progres è di ben altro avviso e indica una scadenza precisa entro la quale l’ex allenatore del Frosinone dovrà salvare la propria panchina.- In questo fine settimana sarà tempo di, compagno di squadra nella Nazionale campione del mondo nel 2006: al Velodrome c’è un Marsiglia rilanciato dalla vittoria di ieri in Europa League contro l’AEK Atene e voglioso di cancellare il ko contro il Nizza capolista di Farioli.- A complicare il quadro, con le scottanti rivelazioni dell’ex calciatore, che a RMC Sportche aveva rivelato quello che avrebbe dovuto rimanere nel chiuso del centro sportivo dell’OL. "Lo spogliatoio è un luogo sacro e quello che succede al suo interno non deve mai uscire. E' lì che si costruiscono i successi per il futuro e se tu lo metti in pericolo come possono andare bene le cose?", ha dichiarato Grosso nella conferenza stampa di presentrazione della sfida contro il Marsiglia.