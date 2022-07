Un nuovo capitolo di quella che può essere considerato un qualcosa di molto simile a una telenovela. Il protagonista é sempre Renato Sanches, che non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Il Milan ha l'accordo con il Lille, ma il giocatore ha espresso la preferenza per il PSG dove ritroverebbe il suo mentore Galtier. Il centrocampista portoghese, secondo quanto riferito da L’Equipe, sarebbe sorpreso e deluso dal mancato affondo dei campioni di Francia.

ULTIMATUM AL PSG - Il Paris Saint-Germain ha trattato, senza successo, per Fofana del Lens e Thuram del Nizza. A conti fatti Renato Sanches è una terza scelta per il club parigino. Ecco perché l’ex Bayern Monaco, sempre secondo l’indiscrezione dell'Equipe, avrebbe mandato un ultimatum al PSG: se non proveranno a chiudere la trattativa con il Lille nel giro di 48 ore, accetterà l’offerta del Milan.