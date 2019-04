Samuel Umtiti è tra i nomi più caldi per la difesa della Juventus in ottica futura. Tra i centrali seguiti con attenzione da Fabio Paratici sul mercato c'è infatti anche il francese, che potrebbe lasciare il Barcellona in caso di arrivo di Matthijs de Ligt in blaugrana in estate. Secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia, però, Umtiti non vorrebbe cambiare aria in estate, ma restare al Barcellona per provare a essere protagonista anche nel prossimo futuro. Un brutto segnale per i bianconeri, che potrebbero così dirigersi su altri obiettivi di mercato.