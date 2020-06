David Alaba non ha alcuna intenzione, almeno per ora, di firmare il rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno 2021 con il Bayern Monaco e secondo quanto riportato da Sport Bild sono Inter e Manchester City i club più forti per provare ad acquistarlo. Non c'è invece la Juventus che sempre secondo il quotidiano tedesco non ha approfondito i contatti con il suo entourage.