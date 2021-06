L'Inter può aprire un'asse di mercato con la Germania e in particolare con l'Eintracht Francoforte in vista dell'estate di mercato. Secondo quanto riportato da Bild ad Oliver Glasner, nuovo allenatore del club, piace molto Valentino Lazaro (quest'anno in prestito al Borussia Monchengladbach) e in cambio potrebbe arrivare Filip Kostic, esterno sinistro serbo da tempo obiettivo di mercato dei nerazzurri.