Hanno fatto rumore in Germania (ma non solo) le parole dell'ex giocatore del Bayern Monaco,​Dietmar Hamann che, nel post partita con l'Olympiacos, ha espresso il suo giudizio su Philippe Coutinho e il suo impatto in Baviera: "Mi sembra un estraneo in squadra. Non mi ricordo una buona azione offensiva da parte del brasiliano. Quando hai un giocatore come lui in squadra e non riesce a fare la differenza, vuol dire che hai un problema. Mostra solo la metà del suo talento".