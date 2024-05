Dalla Germania durissimi contro il Bayern Monaco, 'lo zimbello del calcio tedesco'. E ora il club va su Rudi Garcia

Si può essere in lotta per sollevare laeppure vivere una situazione societaria tale da essere chiamati? Strano ma vero quanto sta succedendo al. Notoriamente maghi nel progettare e programmare a lunga scadenza - e con grandi risultati - i bavaresi stanno vivendo settimane difficili. Se in campo, nonostante il titolo dellasia andato al, la squadra si è saputa rialzare e si giocherà l'accesso alla finale diin casa del, è fuori che sta succedendo tutto e il contrario di tutto.

Quando mancano solo poche settimane alla fine di questa stagione, la prossima resta avvolta nel. Un unicum nella storia della società.infatti ha già da tempo comunicato, in accordo con la dirigenza, che non sarà più il condottiero della squadra e non perde occasione per battibeccare con le alte sfere del Bayern. Per il suo sostituto sono stati contattati diversi allenatori e tutti hanno, chi gentilmente, chi meno,ma la lista potrebbe andare avanti

In Germania non si parla d'altro. Il quotidiano Suddeutsche Zeitung ha definito il club, una squadra che, Xabi Alonso, che ha incassato il no a undi Julian Nagelsmann,e da Rangnick, allenatore con uno stile di calcio completamente diverso rispetto agli altri che, pur potendo diventare per la prima volta campione di Germania, ha detto nein.i diversiavvenuti in passato, lapessima interna ed esterna, ilsono tutti fattori dietro a questo momento", scrivono.

Il casting intanto prosegue e vede spuntare un nome a sorpresa. Secondo ‘L’Equipe’ il nuovo profilo che piace alla dirigenza bavarese è quello di. L’exè tra i candidati per la panchina del Bayern insieme all’argentino Marcelo, che però ha un contratto con l’, e, più defilato, Roberto. Altri nomi ancora in ballo sono quelli di Antonio, Hansi, Martine Lucien