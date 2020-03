Mario Gotze è prossimo a lasciare il Borussia Dortmund. A fine stagione, infatti, scadrà il suo contratto con il club tedesco.



L'ex Bayern Monaco è pronto per lanciarsi in una nuova avventura e dalla Germania parlano di una futura destinazione italiana.



Secondo quanto riportato dalla nota emittente tedesca BILD, Napoli e Inter sarebbero pronte per tuffarsi sul giocatore.