Nessun contatto ufficiale, nessuna trattativa in essere, ma. Nell'ambito dei continui contatti traper definire il futuro di- che il club campione d'Europa non è intenzionato a riscattare ai 20 milioni di euro pattuiti circa un anno fa - il centrocampista croato può diventare la chiave di volta per risolvere la situazione.- E' quanto riferiscono i colleghi tedeschi di Sport1 a proposito delle voci di mercato sempre più ricorrenti sul futuro di, ma in entrambi i casi si tratta di piste economicamente onerose (anche se per l'ex Lione si valuta uno scambio con Skriniar). Nasce da qui l'idea di privarsi di Brozovic che, al netto di una stagione che lo ha consacrato tra i migliori per rendimento nell'Inter, fuori dal campo è stato protagonista di una serie di episodi che hanno storcere il naso alla dirigenza nerazzurra.che l'Inter ha valutato di eliminare in sede di trattativa per prolungare fino al 2024, ma al momento ogni tipo di discorso è entrato in standby. L'ex Dinamo Zagabria non è più incedibile e. Nessun contatto ufficiale, nessun affare impostato, ma dalla Germania insistono: