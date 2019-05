La Germania tenta Mario Mandzukic. Il gigante della Juventus, che in Bundesliga ha vestito le maglie di Wolfsburg e Bayern Monaco, club in cui ha vinto la Champions League, è cercato dal Borussia Dortmund. Come scrive la Bild, dopo aver ufficializzato Schulz, Brandt e Hazard, i gialloneri hanno messo il 17 della Juve nel mirino, che con l'addio di Allegri può lasciare nonostante il rinnovo di contratto.



Per ora nessun contatto tra i club, ma la dirigenza tedesca ci sta pensando, in particolar modo Matthias Sammer, Zorc e Watzke, che vogliono un profilo di esperienza. C'è da convincere ancora Lucien Favre, allenatore del Dortmund, che preferisce prime punte mobili come Paco Alcacer e Gotze; ma i gialloneri ci pensano: Mandzukic per dare fastidio al Bayern.