Erling Braut Haaland al Manchester City, ci siamo. Secondo quanto riportato da Sky Sports in Germania, il CEO del Manchester City Ferran Soriano ha informato l'omologo del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke della volontà da parte del club inglese di pagare i 75 milioni di euro di clausola presente sul contratto dell'attaccante norvegese.



ANNUNCIO ENTRO FINE MESE - Il classe 2000 ha già informato il club della propria decisione di giocare in Premier nella prossima stagione e dunque ormai il suo passaggio alla corte di Guardiola è imminente, tanto che il Sun parla di annuncio in arrivo nel corso della prossima settimana.