Un Europeo da vivere al meglio, poi il mercato. Non ci sono estati tranquille per Ivan Perisic, esterno dell'Inter, pedina importante per Antonio Conte, ma anche sacrificabile per i nerazzurri, in quanto in scadenza di contratto nel 2022 e con un ingaggio da circa 5 milioni di euro. Questa, senza rinnovo, può essere l'ultima estate per monetizzare sul cartellino dell'ex Wolfsburg. E c'è un club tedesco che ci sta pensando.



IDEA BAYERN - Come scrivono in Germania, il 44 interista è di nuovo nel mirino del Bayern Monaco, club in cui ha lasciato un buon ricordo e dove, da comprimario, ha vinto la Champions League. I bavaresi hanno, nel parco esterni offensivi, Gnabry, Sané e Coman, tutti con picchi altissimi ma anche spesso vittima di infortuni. Con l'addio di Douglas Costa, anche a livello numerico i campioni di Germania hanno bisogno di un quarto giocatore da aggiungere nel reparto. E Salihamidzic vuole andare sull'usato sicuro.



I NUMERI -​ 32 presenze, 4 gol e 5 assist in Serie A per Perisic, che in Germania, al Bayern, aveva messo insieme 35 presenze e 8 gol, 3 dei quali in Champions. Ma non sono solo i numeri che stuzzicano i tedeschi, ma la sua duttilità e la sua professionalità. Un Europeo da protagonista, poi il mercato, per un'altra estate piena di rumors per Perisic. L'Inter cerca acquirenti, il Bayern ci pensa.