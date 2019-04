Milan, Inter, Roma e Lazio guardano in Bundesliga. Come scrive la Bild, tutti e quattro i club italiani sono interessati a Daniel Caligiuri, esterno 31ene convocato da Roberto Mancini in Nazionale. In stagione ha realizzato 7 gol, compresa una doppietta al Borussia Dortmund nell'ultimo turno: nato come esterno offensivo, col tempo ha imparato anche a fare il terzino destro ma soprattutto il laterale di centrocampo in una mediana a 5. Passato da Frisburgo e Wolfsburg, è in scadenza nel 2020 e in estate può lasciare la Bundes per la Serie A.