I rinnovi di Skriniar e Ranocchia e il prossimo arrivo di Godin potrebbero non bastare all'Inter. Il probabile addio di Miranda e i problemi muscolari accusati da De Vrij nel finale di stagione hanno fatto riflettere i nerazzurri sulla possibilità di completare un altro colpo per la difesa e dalla Germania arriva una clamorosa indiscrezione: secondo l'autorevole Bild infatti, nel mirino di Ausilio e Marotta è finito Jerome Boateng.



PREZZO E CONCORRENZA - Ai margini del progetto di Niko Kovac e ai ferri corti con Rummenigge, il centrale tedesco viene da una stagione di molte ombre e poche luci (28 presenze complessive di cui 26 da titolare) e per questo il Bayern Monaco, che ha già chiuso l'acquisto di Lucas Hernandez e Benjamin Pavard, è disposto a trattare per liberarsene in estate. A un prezzo non eccessivamente elevato: base d'asta da 20 milioni di euro per il classe '88, ma a complicare i piani dell'Inter potrebbe pensarci l'agguerrita concorrenza di alcuni club di Premier League, concorrenza destinata a far decollare i costi di un'eventuale operazione. In Germania però sono sicuri: Boateng è l'ultima idea per l'Inter.