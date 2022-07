La situazione intorno a Matthijs De Ligt è in continua evoluzione e i prossimi potrebbero essere giorni decisivi per il suo addio alla Juventus. Dopo il forte pressing del Chelsea, che ha già formulato una proposta ai bianconeri, prontamente respinta perché considerata non all'altezza del valore dell'olandese, anche il Bayern Monaco si è unito alla corsa per ingaggiare il giocatore. Notizia che arriva dalla Germania, sia da Sky Deutschland che dalla BILD; il club tedesco fa sul serio ed è pronto a sfidare il Chelsea per l'acquisto del difensore classe 1999.



LA RICHIESTA - La Juve, che non aveva nei piani di quest'anno la cessione di De Ligt, vuole guadagnare quanto più possibile dal suo eventuale addio. Ecco perché la notizia che non c'è solo il Chelsea ma anche i bavaresi sul giocatore può creare un'asta a livello internazionale gradita alla dirigenza bianconera. A Torino, consapevoli che difficilmente qualcuno pagherà la clausola da 120 milioni di euro, non hanno comunque intenzione di scendere sotto le tre cifre per la sua cessione. La palla adesso passa a Chelsea e Bayern, con la Juve che aspetterà - ma non per troppo - le proposte dei due grandi club.