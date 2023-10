A gennaio, per la Juventus la priorità sul mercato sarà il centrocampo, settore nel quale, dopo i casi Pogba e Fagioli, fermati rispettivamente per doping e scommesse, sarà necessario almeno un innesto. Cristiano Giuntoli però punta a non farsi trovare impreparato e a cogliere occasioni anche in altri reparti, soprattutto se in prestito. Per quanto riguarda gli esterni d'attacco, ad esempio, il grande obiettivo della Juve resta Domenico Berardi, già vicino in estate e per il quale a gennaio i bianconeri tenteranno un nuovo assalto. In questo caso però l'ipoteso prestito non sarebbe percorribile.



SPUNTA SANCHO - Dalla Germania invece spunta un altro nome importante, perché, secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, Jadon Sancho ha intenzione di cambiare aria nel mese di gennaio, dopo gli ultimi mesi difficili trascorsi al Manchester United, con l'esclusione decisa da Ten Hag per motivi disciplinari.



FORMULA JUVE - Con Barcellona e Borussia Dortmund (dove Sancho ha giocato dal 2017 al 2021, prima di trasferirsi ai Red Devils) piste al momento non percorribili, la destinazione preferita e caldeggiata dal classe 2000 sarebbe proprio la Juventus, con i bianconeri che sarebbero interessati a valutare l'ipotesi di un arrivo in prestito a Torino da parte del nazionale inglese.