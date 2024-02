Dalle colonne di Ruhr Nachrichten, quotidiano tedesco molto vicino alle sorti del Borussia Dortmund, ma anche da quelle della Bild, una delle fonti più autorevoli della Germania, si apprende di una notizia molto interessante in chiave calciomercato estivo. Già, siamo appena a febbraio, scollinata da poco la sessione invernale, eppure le trattative non si fermano mai. Questa volta il protagonista è, attaccante del 2006 che recentemente ha vinto il titolo di miglior giocatore al Mondiale Under 17, portato a casa dalla sua Germania.Il ragazzo gioca nelle giovanili del, che ha pronto per lui il primo contratto da professionista standard, da 500mila euro all'anno. Il punto è che Brunner si sente pronto per qualcosa di più, per un ruolo più importante, e così, stando alle informazioni che arrivano dalla Germania,di cercare l'accordo più vantaggioso anche al di fuori dei confini tedeschi. E la meta preferita sarebbe l'Italia.Norbert Brunner, infatti,, non viene specificato quale. Ma quel che è vero è che, due delle squadre più blasonate della Serie A, sono da tempo molto attente al mercato tedesco, come dimostrano le operazioni che hanno portato Kenanin bianconero e Jan-Carloin rossonero. Non solo, anche il tentativo condotto da Giuntoli per ingaggiare l'attaccante svizzerodal Borussia Monchengladbach sta a segnalare un'attività costante su questi tracciati. E così Brunner, Juventus, Milan o altro che sia, potrebbe presto calcare i campi della massima serie italiana.