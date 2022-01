Secondo la stampa tedesca gli agenti del difensore classe 1994 dello Stoccarda e in scadenza di contratto a fine stagione, Marc Oliver Kempf, lo stanno proponendo in vista della prossima annata a diversi club che possano giocare in Europa. Sono 3 i club che stanno valutando l'acquisto e sono Inter, Barcellona e Arsenal, ma sull'ex talento del calcio tedesco ci sono grossi dubbi sulla tenuta fisica data una cronistoria importante a livello di infortuni.