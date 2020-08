Tra i tanti temi all’ordine del giorno, o del periodo, c’è la posizione di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco non fa più parte del progetto, è considerato un esubero di lusso alla luce del suo contratto da 6 milioni di euro all’anno fino al 2021. La strategia della Juventus sembra chiara, con la cessione che si preannuncia difficile la strada più semplice da seguire è la rescissione, ma dalla Germania non la pensano così. Stando a quanto riporta la Bild, per ora non c’è stato nessun contatto con il tedesco per risolvere la situazione, anzi, il giocatore vorrebbe proseguire la sua avventura a Torino.