Secondo quanto riportato dalla Bild in Germania ​il Bayern Monaco è pronto a liberarsi anche a gennaio di Thomas Muller. L'attaccante tedesco è in netta difficoltà e non vuole essere considerato una riserva come invece sta accadendo in stagione in Baviera.



Secondo il quotidiano tedesco già nel corso di quest'estate l'Inter aveva fatto un tentativo per strapparlo ai bavaresi e completare l'organico a disposizione di Antonio Conte senza trovare la quadra dell'operazione nell'ambito dell'affare Perisic, ma viste le lacune nella rosa nerazzurra un nuovo assalto a gennaio non è da escludere a priori.