Un osservato speciale del Milan, un nome nuovo per l'attacco. Nicolas Gonzalez è l'ultima idea rossonera per rinforzare un reparto che in estate sarà rivoluzionato. La notizia è riportata oggi dallo Stuttgarter Nachrichten, secondo il quale gli scout del club di via Aldo Rossi, quest'anno, sono stati presenza fissa sugli spalti della Mercedes-Benz Arena. Attaccante argentino classe 1998, in questa stagione è stato uno dei protagonisti della promozione dello Stoccarda in Bundesliga con 14 gol e 3 assist in 27 partite di campionato.



IN RAMPA DI LANCIO - Non lasciatevi ingannare dal fatto che abbia giocato in serie b tedesca. Gonzalez era considerato uno dei talenti migliori dell'Argentinos Juniors, che ha lasciato due anni fa per la Germania, e lo scorso autunno è stato convocato dal commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni per gli impegni contro Ecuador, Brasile e Uruguay. Lo Stoccarda, che lo pagò 8,5 milioni di euro, ora lo valuta il doppio, considerando il fatto che il 12% della futura rivendita finirà nelle casse del club di Buenos Aires. Il Milan sta preparando l'offerta, Gonzalez è un obiettivo concreto.