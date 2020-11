Uncon giocatori giovani e di talento. Non cambia il progetto di Elliott per il rilancio dei rossoneri, pur beneficiando dell'esperienza e della leadership di interpreti carismatici come Ibrahimovic e Kjaer, l'idea è di continuare a investire sulla linea verde e dalla Germania arrivano nuove indiscrezioni su un profilo che corrisponde perfettamente all'identikit:. A riferirlo è Bild, che spiega come i rossoneri si siano uniti alla già lunga lista di pretendenti di lusso per il francese: dalal, passando per, sono diverse le big europee che hanno preso informazioni sul figlio d'arte.. E dal punto di vista tecnico, il profilo è di quelli che possono fare al caso di Pioli: Thuram è forte fisicamente e duttile, può agire sia da punta centrale che da sotto punta ma anche da esterno, dando più soluzioni. Ilmette il Gladbach in una posizione solida e i costi sono già importanti, con ladestinata a salire se dovesse partire un'asta.- Il Milan però può giocarsi anche una carta emotiva nella corsa al giovane attaccante: la sua prima fede rossonera. E' stato lo stesso Thuram a raccontare la propria passione per il Diavolo , risalente ai tempi in cui il padregiocava per la: "Non so perché, ma quando papà giocava per la Juve, tifavo per il Milan, quando è passato al Barcellona tifavo per il Real Madrid". E al Milan giocavano anche due idoli di infanzia da cui ha preso ispirazione Marcus: "". Vecchie passioni e nuovi interessamenti si intrecciano: Thuram finisce in orbita rossonera.