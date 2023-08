Diego Demme ha detto no alla proposta dell'Hertha Berlino, secondo le ultime riportate dall'edizione tedesca di Sky Sport. L'emittente spiega come il centrocampista del Napoli, dopo giorni di riflessione, ha declinato la proposta del club di Zweite Liga bloccando così l'operazione. Il centrocampista viaggia così verso la permanenza in azzurro, nonostante per Rudi Garcia resti un giocatore ai margini della rosa e con scarse prospettive di impiego.