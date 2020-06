Che fine ha fatto Mario Gotze? In Germania si interrogano se Lucien Favre concederà qualche minuto di addio al Borussia Dortmund all'ex gioiellino di casa, relegato ai margini della rosa. Il 6 giugno è diventato papà, e il nome già disegna una predilezione di famiglia: si chiama Rome la nuova nascita. E apre scenari diversi.



MERCATO LAZIO - Su Gotze c'è il Milan e ovviamente la Lazio, accostata al 28enne. Con lo scoglio stipendio per le italiane: Gotze percepisce 7 milioni di euro, una cifra che non vorrebbe discutere. Fuori budget per la Lazio: su Gotze ci sono anche Hertha e Nizza, che sta facendo la spesa in Germania. Sarebbe un vero colpo in stile Tare, per ora è tutto fermo: per assistere al parto Gotze ha dovuto sostenere i due tamponi prescritti, ora aspetta gli ultimi minuti a Dortmund, prima di iniziare una nuova avventura.