Un grande colpo per la prossima stagione. Il Bayern, che in questo mercato ha salutato Arturo Vidal e abbracciato Leon Goretzka, già ufficializzato nei mesi precedenti, è al lavoro per regalare una stella, nell'estate del 2019, che possa far sognare i tifosi. Nel giorno del compleanno di Robert Lewandowski, 30 anni per il polacco che spinge sempre per andare via, la Bild svela i primi due obiettivi per l'attacco.



OBIETTIVI NUMERO 1 - Come scrive il quotidiano tedesco, l'obiettivo numero uno è Antoine Griezmann. Campione del mondo con la Francia, il numero 7 dell'Atletico Madrid, che ha detto no al Barcellona, ha una clausola rescissoria da 200 milioni di euro. E i bavaresi, che nella loro storia non hanno mai fatto spese folli, sembrano pronti a pagare l'intero importo della clausola.



ALTERNATIVA DALLA JUVE - Se, però, dovesse andare male l'affondo del Bayern (anche il Barça era pronto a pagare la clausola, ma si è scontrato con la volontà del giocatore) ecco la prima alternativa: Paulo Dybala. Numero 10 della Juve, sotto contratto sino al 2022 con la società bianconera, è finito nei radar bavaresi. Grisù o la Joya, il Bayern prepara il colpo per la prossima estate. Con la Juve diretta interessata.