e per la chiusura di questa sessione di calciomercato per l'per sapere se l'accordo verbale sulla base di 30 milioni di euro più bonus potrà essere formalizzato o, in caso contrario, se Ausilio e Marotta dovranno valutare delle soluzioni alternative.di Pavard a strettissimo giro di posta, considerando che anche in Germania il mercato si chiude venerdì 1° settembre.- E a tal proposito, difensore classe '99 in uscita del Chelsea e nome gradito a Tuchel, che durante la sua esperienza londinese ha avuto modo di apprezzare la duttilità dal punto di vista tattico e la possibilità di impiegarlo in più posizione in difesa. Esattamente come Pavard ( e come il milanista Pierre Kalulu , altro nome sondato dai campioni di Germania). Secondo quanto riferisce la Bild,, nuovi contatti stanno andando in scena proprio in queste ore per provare a raggiungere un'intesa. Con l'Inter spettatore interessantissimo, perché il tempo sta per scadere.- Chalobah è legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2028 (con opzione per un'ulteriore stagione) e non ha ancora collezionato alcun minuto in partite ufficiale in questo avvio di stagione. Prodotto del settore giovanile dei Blues, il difensore trattato pure dall'Inter nell'estate di un anno fa rappresenterebbe una significativa plusvalenza in caso di cessione e per questo la sua valutazione di mercato di partenza rimane importante, tra i 30 e i 40 milioni di euro.