Come racconta Sport Bild, Kingsley Coman ha cercato di far capire a Benjamin Pavard che l'Inter, secondo lui, non sarebbe stata un'occasione irripetibile, che sarebbe dovuto restare al Bayern per poi decidere con calma cosa fare del suo futuro, soffermandosi anche sul fatto che il club tedesco, a livello europeo, è più grande di quello nerazzurro. Ma evidentemente i tentativi dell'ex Juve non hanno avuto successo e Pavard, desideroso di un cambiamento, è volato a San Siro pieno di entusiasmo.