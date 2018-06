Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Real Madrid ha rinnovato l'interesse per l'attaccante del Bayern Monaco e della nazionale Polacca Robert Lewandoski. Il quotidiano tedesco sottolinea che nonostante la priorità a Bernabeu sia quella di trovare un nuovo allenatore in tempi celeri, dopo l'uscita di scena di Zidane il nome dell'ex Dortmund è tornato in cima alla lista dei desideri. Il presidente Pérez aspetterà però che termini il Mondiale russo per presentare un'offerta ufficiale alla società bavarese. Il classe '88 in questa stagione ha collezionato 48 presenze, segnando 41 gol.