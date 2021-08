Dopo 3 anni, 134 presenze e 101 gol, si chiude l'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Era il 10 luglio 2018 quando la Serie A aveva fatto il botto accogliendo il giocatore più forte in circolazione insieme a Leo Messi., l'attaccante si presenta determinato con un unico obiettivo: portare la Champions League a Torino.- E' l'estate dell'addio di Marotta e della promozione di Paratici a nuovo mercato della società, la Juve riprende Bonucci e riprende Higuain, ma tutti gli occhi sono puntati su Cristiano.. Sembrava quasi una battuta, alla fine è successo davvero.- Primo anno, primo scudetto. Neanche a dirlo. Max Allegri in panchina, un campionato stradominato e vinto con cinque giornate d'anticipo grazie al 2-1 sulla Fiorentina.di De Ligt. "Sarà per l'anno prossimo" avrà pensato Cristiano.- La nuova stagione riparte col cambio d'allenatore: Allegri saluta e va via, in panchina c'è Maurizio Sarri col quale il rapporto non decollerà mai.. Il portoghese vuole stare dove dice lui, si autogestisce ma inizia la stagione con il freno a mano tirato; a dicembre spinge sull'acceleratore e il 6 gennaio 2020 segna la prima tripletta in Serie A con il Cagliari.intanto il mondo intero si prepara a dover convivere con un'epidemia che l'8 marzo costringe la Serie A a fermarsi per riprendere a giugno. Ronaldo vola in Portogallo per poi rientrare in Italia, vince il suo secondo scudetto di fila ma anche stavolta la Champions gli sfugge dalle mani: Juve fuori agli ottavi di finale contro il Lione.- Altro giro altro allenatore: Andrea Pirlo, a sorpresa. Ronaldo lo rispetta per il campione che è stato in campo, impossibile valutarlo da allenatore ma l'ex centrocampista ha subito le idee chiare: già nella prima conferenza stampa spiega la gestione di Ronaldo, i due si sono parlati e Cristiano rimarrà fuori qualche partita se necessario. Stavolta, però, la decisione verrà presa di comune accordo.. Mai Cristiano aveva avuto un flop del genere.- Da Allegri ad Allegri. Si riparte? Sì, o meglio: forse. Anzi, no., segnare e farsi annullare il gol prima di dire addio ai bianconeri e alla Serie A. Il resto è storia recente, ve l'abbiamo racconta passo per passo in questi giorni. Cristiano prende un aereo di sola andata direzione Manchester. L'Italia fa parte del passato, Ronaldo ha già voltato pagina.