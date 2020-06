Il Consiglio Federale tenutosi oggi ha di fatto formalizzato quanto era già stato largamente anticipato dall'ultima assemblea di Lega Pro, con. Una decisione attesa e fortmente auspicata da tutte le parti in causa, con le società coinvolte in testa che hanno sempre ribadito e difeso con forza la propria posizione. Diventa quindi ufficiale il successo di Berlusconi,. Eventualità che, però, sarà legata all'evolversi della pandemia, perché in caso di nuova sospensione delle partite. Ben diversa invece la decisione in relazione ai playout, che si giocheranno solo tra le squadre che si trovano tra il penultimo ed il quintultimo posto dei tre gironi,Decisione quest'ultima che ha mandato su tutte le furie il presidente del club romagnolo,. Una decisione che non può sorprendere fino in fondo visto che il Rimini aveva già manifestato nelle settimane passate la propria assoluta contrarietà ad una possibile retrocessione a tavolino tra i dilettanti.Contestualmente alle retrocessioni e alla definizione del tabellone dei playout sono arrivate anche le comunicazioni ufficiali delle squadre promosse in Serie C dai dilettanti, che non torneranno in campo per completare la stagione., pronto a rinascere dalle proprie ceneri dopo un anno di purgatorio. Promosse nella prima serie professionistica anche