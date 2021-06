C'è un italiano in cima alle preferenze del PAOK Salonicco per il ruolo di direttore sportivo. Si tratta di Domenico Teti, italiano classe '76 che ha già avuto esperienze come direttore tecnico di Hellas Verona, Sampdoria, Novara, e APOEL Nicosia. E secondo quanto riferisce il portale greco Sport24.gr, sembra ormai ad un passo l'annuncio ufficiale da parte del club ellenico.