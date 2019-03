Il Milan vola sulle ali di Krzysztof Piatek: il club rossonero, grazie all'arrivo del polacco al posto di Gonzalo Higuain, ha conquistato il terzo posto in classifica e si appresta a disputare il decisivo derby in ottica Champions League contro l'Inter partendo da una migliore posizione di classifica e con un punto in più, uno scenario impensabile fino al termine del 2018. Con quella messo a segno contro il Chievo, sono 8 i gol del Pistolero in 9 presenze, una media realizzativa da attaccante top in Europa, con praticamente una rete a partita: non solo gol, ma anche tanto aiuto in fase di non possesso.



'HOLY WAR' E DERBY DELLA LANTERNA: NON C'E' DUE... - Dopo aver raggiunto Cristiano Ronaldo a quota 19 centri nella classifica dei marcatori, a solo una rete dal capocannoniere Fabio Quagliarella, Piatek domenica affronterà la sua prima stracittadina di Milano: il polacco è un habituè dei gol nel derby, visto che ha già "sparato" nelle altre due stracittadine disputate in carriera. Due derby in cui la pressione di certo non manca: il primo è addirittura chiamato "The Holy War”,"La Guerra Santa, l'infuocato derby di Cracovia tra il Wisla e il KS, la ex squadra di Piatek. Il 12 agosto 2017 il Pistolero segnò contro il Wisla nel match perso fuori casa per 2-1. Poi l'Italia, con il famigerato derby di Genova, quello della Lanterna: lo scorso novembre Piatek timbrò il cartellino nel derby pareggiato 1-1, realizzando il rigore del pareggio. NON SOLO GOL - Non solo gol, dicevamo: secondo le statistiche della Serie A, Piatek è l'attaccante che corre di più in aiuto dei compagni dell'intero campionato. Un bel cambiamento rispetto allo statico e malmostoso Higuain: "se la squadra gioca bene, il merito è del centravanti" recita un vecchio adagio molto popolare nel calcio. Gattuso lo sa, lo ha capito e da quando è arrivato il polacco dal Genoa non l'ha più tolto. Non lo farà sicuramente nemmeno domenica: Piatek è pronto a "sparare" anche nel derby di Milano.​



@AleDigio89