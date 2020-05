Un futuro ancora tutto da decidere e tanti dubbi che andranno presto sbrogliati perchè la stagione in Ligue 1 è ufficialmente terminata e il suo contratto con ilresta inAttorno anon ci sono certezze e la possibilità che il giocatore sia a tutti gli effetti svincolato è sempre più probabile al punto che diversi club sono tornati a mettere gli occhi su di lui. Fra questi c'è, ma soprattutto- In passato qualcuno aveva addirittura azzardato di un accordo trovato con il, ma poi il coronavirus ha cambiato le carte in tavola bloccando tutto. La volontà dell'esterno belga è sempre stata quella di rinnovare con il PSG e anche nei giorni scorsi lo ha ribadito ai microfoni di France 2:- Tutto da decidere, dicevamo, perché sebbene il giocatore abbia continuamente preso tempo per cercare di trovare un'intesa con il PSG,, non alle cifre chieste da Meunier che, quindi, tornerà presto ad essere a tutti gli effetti un'occasione di mercato.non l'ha perso d'occhio e se Meunier aprirà all'addio si fionderà su di lui con un'offerta. Per battere la concorrenzae delche, in silenzio, non ha mai mollato la presa.