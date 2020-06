In base ai dati dell’autunno scorso, quando tutte le società avevano già chiuso la vendita,. Dai 41 mila dell’Inter primatista ai 7.411 del Sassuolo, ultimo anche per una questione di dimensioni della città, passando per i 32 mila del Milan, i 27.700 della Juve, i 21.559 della Roma. Poi qualcuno - ad esempio la Lazio - ha riaperto la campagna abbonamenti per sfruttare un momento particolarmente felice, e allora i dati sono aumentati ancora un po’.Oltre 350 mila persone.Elementi - la passione e soprattutto i soldi - che aiutano le società ad andare avanti. Eppure, nel caos che ha accompagnato il calcio in questo periodo, in mezzo al qualeNon potranno andare allo stadio perché si gioca a porte chiuse; probabilmente non saranno nelle condizioni di farlo fino all’ultima giornata. E, non previsto anche se le gare non si possono disputare o vedere a causa di forza maggiore. Secondo una recente ricerca della Stampa,Ma anche per le altre dieci società il rimborso è tutt’altro che scontato e automatico. Anzi.. Ma da chi? E per farci cosa? Sicuri che i club siano disposti a garantire voucher adeguati, rinunciando a soldi importanti in un periodo così difficile anche per loro? Qualcuno pensa a sconti per il rinnovo della tessera nella prossima stagione, visto che i tifosi adesso perderanno almeno sei partite in casa, in pratica un terzo di quante ne hanno pagate.Senza contare il fatto cheSono pochissime le società che si sono mosse in modo concreto per i propri abbonati:qualcosa sta meditando di fare. I presidenti piangono miseria, i calciatori si lamentano per i soldi e per il caldo, e@steagresti