Il Borussia Dortmund vola in classifica e tra gli indiscussi protagonisti del primato c'è senza alcun dubbio Axel Witsel. Il giocatore belga, arrivato la scorsa estate in Germania di ritorno dall'esperienza in Cina durata un anno e mezzo, sta dimostrando a tutti coloro che pensavano fosse ormai finito di essere ancora un calciatore di livello assoluto.



DALLA CINA - Nel gennaio del 2017 Axel Witsel decise di lasciare lo Zenit San Pietroburgo, club in cui giocava dal 2012 totalizzando 180 presenze e segnando 22 gol, per trasferirsi appunto in Cina, al Tianjin Quanjian, club che gli offriva un ricco ingaggio da 18 milioni di euro annui, firmando un contratto di quattro anni e mezzo. I soldi non sempre fanno la felicità e il calciatore belga di origini martinicane nell’estate del 2018, a 29 anni, sentiva che voleva giocare ancora ad alti livelli, nel cosiddetto calcio che conta. Decise così di rinunciare ad un ingaggio faraonico per tornare in Europa, precisamente in Germania nel Borussia Dortmund, disposto a spendere 20 milioni di euro scommettendo sulla voglia di rivalsa del calciatore ed assicurandosi così le prestazioni del solido centrocampista. RUOLO CHIAVE - E proprio l'acquisto di Witsel è uno dei segreti della straordinaria stagione, finora, del club tedesco. Il centrocampista, forte fisicamente e dotato di buona tecnica, con la sua esperienza sta contribuendo in maniera importante ai successi del Borussia Dortmund, primo in classifica con 6 punti di vantaggio sui rivali del Bayern Monaco. Witsel gioca davanti alla difesa in coppia con Thomas Delaney, altro neo acquisto arrivato nella Ruhr (dal Werder Brema) la scorsa estate, ed insieme stanno contribuendo a dare grande solidità al reparto.

Al calciatore belga il tecnico Lucien Favre ha affidato le chiavi del centrocampo: Witsel ha giocato tutte le 18 partite di Bundesliga disputatesi fino ad ora, segnando anche 2 gol e fornendo 1 assist. È curioso il fatto che entrambe le reti messe a segno dall’ex Zenit siano avvenute contro il Lipsia. Dopo il gol in semi rovesciata siglato nella partita di andata (prima giornata di campionato), finita con la vittoria per 4-1 degli uomini di Favre, il belga ha replicato anche nell'ultimo turno, sempre proprio contro la squadra di proprietà della Red Bull, segnando il gol del decisivo 1-0 in una trasferta molto delicata per la sua squadra. A questi vanno ad aggiungersi anche la rete del momentaneo 1-0 segnata in Champions League nel match al Signal Iduna Park contro l'Atletico Madrid, partita poi vinta per 4-0 dai gialloneri, e il gol in coppa di Germania conto il Greuther Furth.



GLI OBIETTIVI - Il giocatore, in passato molto vicino alla Juventus (prima di trasferirsi poi in Cina), sembra aver trovato a Dortmund l'ambiente ideale per esprimersi al meglio ed iniziare una sorta di seconda carriera post Cina. Il grande obiettivo è riportare nella Ruhr quel Meisterschale che manca ormai dal lontano 2012, senza dimenticare che il Borussia è atteso dalla doppia sfida degli ottavi di Champions League contro il Tottenham, partite che si annunciano molto equilibrate. Come dichiarato da Witsel nel post partita contro il Lipsia, a Dortmund si pensa soltanto al prossimo match, a maggio poi si tireranno le somme.