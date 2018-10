. Dal caos estivo legato a ripescaggi, fallimenti e fideiussioni, infatti, si è passati ad avere un palcoscenico sempre più ricco di personalità di grandissimo spessore del nostro calcio. Dalla, portabandiera del club più importante del nostro calcio odierno, allo sbarco adi, protagonisti indimenticati del più grande Milan di sempre, cui devono aggiungersi(al momento arruolato all'Entella solo per gli allenamenti, ma con un futuro annunciato in campo),, giocatori che hanno trascorso tutta la carriera ad altissimi livelli e che hanno scelto di rimettersi in gioco proprio in Serie C.Tutti arrivi che danno grande lustro ad un campionato spessonon solo dai tifosi, ma anche dalle istituzioni, che non si sono mai premurate di dare una spinta, legislativa e mediatica, ad un torneo che forma la base portante del nostro calcio; un torneo nel quale si formano giovani talenti e ritrovano spazio vecchie leggende. Ecco perché proprio in una stagione che era partita sotto i peggiori auspici, si potrebbe trovare ilper innalzare il livello, non solo tecnico, di un campionato che meriterebbe molto più sotto tutti i punti di vista. Questo nuovo palcoscenico ricco di stelle deve essere sfruttato per dare una spinta a tutto il movimento,. Ora la palla passa alla Lega, che avrà il dovere, quantomeno morale, di ridare lustro ad un torneo che negli ultimi anni è apparso abbandonato a se stesso.E, ovviamente, nel Girone A è sempre più protagonista la Juventus U23 di Zironelli, che grazie al successo sulla Pro Patria nel posticipo del lunedì si è portata a. Lacapolista, infatti, si è arenata sull’ostico campo della, dal quale è uscita sconfitta per 3-1. Altra giornata amara anche per il, che non sembra essersi ripreso dal contraccolpo psicologico del mancato ripescaggio in Serie B; i toscani, infatti, sono incappati nel secondo pareggio consecutivo, in questo caso c. Classifica che rimane comunque corta, con tutte le big del campionato che non hanno ancora avuto la forza per allungare sulle inseguitrici e sulle outsider.: Pro Vercelli-Carrarese 3-1; Pontedera-Olbia 2-1; Lucchese-Cuneo 1-1; Pisa-Alessandria 0-0; Arzachena-Albissola 1-0; Siena-Arezzo 0-0; Piacenza-Novara 0-3; Gozzano-Pro Piacenza 0-3; Juventus U23-Pro Patria 2-0.: Carrarese, Pro Piacenza* 10; Piacenza* 9; Arezzo* 8; Juventus U23, Pontedera* 7; Pro Vercelli*, Lucchese, Olbia 6; Alessandria*, Pisa* 5; Novara** 4; Entella*, Pro Patria*, Arzachena** 3; Siena**, Pistoiese, Cuneo*, Gozzano 2; Albissola* 0.Il, sempre più sorpresa stagionale, resta in vetta alla classifica grazie al pareggio esterno sul campo dell’Imolese.che dopo l’ottima stagione dello scorso anno sta scontando una partenza al rallentatore in questo campionato. Il Girone rimane comunque estremamente equilibrato anche in prospettiva futura, con la sensazione che, che difficilmente vedrà una squadra in fuga sulla falsa riga di quanto successo lo scorso anno con il: Sambenedettese-Monza 1-1; Triestina-Virtus Verona 2-0; Ternana-Renate 1-1; Vicenza-Vis Pesaro 2-1; Giana Erminio-Rimini 2-2; Feralpisalò-Teramo 3-1; Südtirol-Albinoleffe 0-0; Imolese-Pordenone 1-1; Gubbio-Fano 0-0; Fermana-Ravenna 0-2.: Pordenone 11; Triestina, Monza, Fermana 10; Vicenza 9; Südtirol 8; Imolese, Ravenna 7; Rimini* 6; Renate, Giana Erminio, Vis Pesaro 5; Gubbio, Albinoleffe, Feralpisalò* 4; Fano*, Sambenedettese, Teramo, Virtus Verona 3; Ternana*** 2.Iltrova la seconda, rotonda, vittoria consecutiva e si porta a quota 6 in due partite; gli etnei hanno aperto la rincorsa al, bloccato sullo 0-0 dal, che guida la classifica con 13 punti. Insegue a breve distanza anche laprotagonista di una vittoria di spessore nel big match contro il, che sembra avere tutte le carte in regola per lottare con le due siciliane. Il Catania resta chiaramente la principale candidata alla vittoria finale del Girone, anche se sarà fondamentale non perdere punti nella delicata sfida della prossima settimana contro la, protagonista di un buonissimo campionato fino a questo punto.: Monopoli-Trapani 0-0; Cavese-Sicula Leonzio 0-0; Virtus Francavilla-Casertana 1-2; Catania-Vibonese 2-0; Bisceglie-Matera 1-0; Potenza-Paganese 1-1; Juve Stabia-Rende 2-1.: Trapani 13; Juve Stabia* 12; Rende, Casertana 9; Bisceglie*, Sicula Leonzio* 7; Catania**, Catanzaro* 6; Monopoli*, Cavese* 5; Rieti*, Vibonese 4; Siracusa*, Virtus Francavilla*, Matera*, Reggina** 3; Potenza* 2; Paganese* 1; Viterbese*** 0.