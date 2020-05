Lavori in corso, tra difficoltà e ostacoli.e come grande regalo della prossima estate, lo era prima del Coronavirus e lo è tutt'ora pur a fronte di complicazioni economiche oggettive. L'operazione si potrà condurre con scambi importanti e soltanto se il Manchester United aprisse alla cessione, tutti passaggi che formalmente devono ancora andare in porto. Si procede a fuoco lento quindi, ma con, sempre coinvolto in prima linea nelle trattative per il francese.- In attesa di capire i passaggi che realmente consentirà il Manchester United in sede di trattativa perché versare 100 milioni cash oggi non è pensabile,. Ovvero, i suoi 14 milioni di euro all'anno netti più ricchissimi bonus sono impareggiabili di questi tempi con la crisi post-Covid. Ecco perché, di certo garantire quella cifra a Pogba oggi arrivando fino a 20 milioni con premi e bonus diventa complesso. Il segnale lo ha mandato Paratici stesso una settimana fa parlando dello stipendio del centrocampista come nodo chiave di questo mercato, un esempio più che calzante per mandare un messaggio:, solo Ronaldo può essere l'eccezione. I segnali tra Paul e il club rimangono buonissimi, l'apertura è totale, ma il ritorno passa anche da qui: sarà il tema dei prossimi aggiornamenti con Raiola,