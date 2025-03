Dalla Juventus a Udinese e Atalanta, fino ai big club: quanto vale un nuovo stadio e l’impatto sui ricavi per i club

In Italia il tema deicontinua a tenere banco. Mentre il governo apre a misure e semplificazioni normative per costruire o rimodernare gli impianti,D’altronde, guardando i dati, emerge come(considerando gli impianti dal 2007 al 2023). Con soli tre nuovi impianti realizzati e un investimento complessivo di appena, l’Italia si collocaben distante dalle altre nazioni europee che hanno puntato con decisione sul rinnovamento delle proprie infrastrutture calcistiche, in un contesto europeo da 22 miliardi di euro complessivi investiti.

Un fattore che incide anche da un punto di vista economico., non solo per una politica di prezzi e capacità di spesa diversa (soprattutto guardando alle big inglesi), ma anche per unaLa costruzione di un impianto infatti, guardando alle big e non solo, permette di vedere crescere in maniera significativa le entrate. Tra i club che hanno beneficiato maggiormente del nuovo stadio, spiccanoche hanno più che raddoppiato i propri ricavi da matchday. Il Real Madrid ha visto un incremento straordinario, passando, con un aumento assoluto di 126 milioni. Arsenal e Tottenham hanno registrato crescite simili, rispettivamente con un incremento didimostrando l’enorme potenziale economico derivante da un impianto moderno e funzionale. Un caso particolarmente emblematico è quello della, che con il passaggio dall’Olimpico all’Allianz Stadium ha più chei ricavi da matchday, passandocifre che a pieno regime ora si aggirano intorno aiRestando in Italia, bisogna guardare anche ai casi di