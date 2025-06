Dalla Juventus all'MLS, Vrioni a CM: "Ronaldo mi ha insegnato a stare ad alti livelli"

Basta parlare qualche minuto conper capire che il ragazzo, di personalità e leadership, ne ha da vendere. Classe ‘98, 26 anni e da tre sta giocando dall’altra parte del mondo in MLS:. Sul curriculum di Vrioni c’è anche il debutto in Serie A con la Juventus e gli allenamenti con Cristiano Ronaldo, l’incontro che gli ha cambiato la vita:. Nonostante avesse già vinto tutto non mollava mai. Lui e Messi sono quei giocatori che ci si augura possano andare avanti in eterno, godiamoceli senza fare paragoni".

"Lo osservavo e cercavo di capire cosa volesse dire stare a quel livello. E' un processo che ti trasforma, capisci l'importanza del lavoro, dell'alimentazione... anche fermarsi quei 10/15 minuti dopo l'allenamento possono fare la differenza. Penso a quello che mangiava: avrebbe potuto sgarrare senza problemi, ma non l'ho mai visto mangiare qualcosa che non fosse sano"."Non è uno di tante parole, ma ogni volta che mi diceva qualcosa era un consiglio costruttivo. In una delle prime partitelle mi fece i complimenti per il gol".

"Mi è servita per cambiare mentalità e crescere. Mi ha fatto fare un passaggio mentale importante, dandomi la possibilità di riempire il mio bagaglio d'esperienza"."No, vivendo all'estero ci siamo un po' persi. Li seguo da lontano: Radu sta facendo benissimo, Nicolò ha avuto la forza mentale di andare avanti dopo quello che gli è successo"."E' arrivato durante il periodo del Covid con lo stadio vuoto, si sentivano tutte le voci dal campo".

"Mi ha fatto effetto, tutti sanno chi è stato Gonzalo"."Ho iniziato la stagione al Cittadella, poi a gennaio sono andato nella Juve Under 23 e dopo due settimane ero stabilmente in prima squadra. In questi passaggi ho notato il grande divario che c'è tra la Serie C e la A".

"Molto. Serve a quei ragazzi che salgono dalla Primavera per provare uno step intermedio senza far fare loro subito il grande salto. Le seconde squadre ti danno la possibilità di vivere un campionato difficile ma formativo, confrontarti con giocatori esperti per essere più pronto quando arriverà il momento di salire di livello"."Mi sono sempre piaciuti Adriano e Bobo Vieri, oggi seguo molto Haaland e Gyökeres: hanno l'età mia, e dimostrano che da un momento all'altro ti puoi ritrovare a fare 40 gol in un anno".

"Sono stati tutti importanti, da Ciccio Pedone avuto nella Primavera della Sampdoria, fino a Donadel oggi a Montrèal. Nella Juventus ho avuto Sarri e Pirlo, ma ogni allenatore, con la propria idea, mi ha lasciato qualcosa"."Ed ero contentissimo di lavorare con lui nella seconda squadra, anche perché nello staff c'era Baronio che mi aveva allenato nelle Under italiane. Poi loro sono saliti subito in prima squadra, e dopo un po' sono arrivato anch'io".

"Preparato e con le idee molto chiare. Voleva seguire la sua filosofia e l'ha fatto: alla Juve ha vinto due titoli, non è da tutti farlo alla prima esperienza da allenatore"."Ho portato un po' d'esperienza fatta alla Juve. Ho cercato di trasmettere la mentalità che ho ricevuto a Torino, la filosofia del lavoro sodo, l'alimentazione giusta e l'importanza del recupero. E' stata una scommessa vinta, sono diventato capocannoniere del campionato insieme ad Adeyemi che ai tempi era al Salisburgo. Mi porto dietro una stagione nella quale ho giocato con continuità circondato da persone che hanno creduto in me e mi hanno dato la possibilità di sbagliare".

"Intenso e sottovalutato. Ogni anno ci sono giovani che emergono"."Gli chiedo qual è secondo lui la differenza tra la Serie A e l'MLS, a che livello ci posizioniamo noi rispetto al vostro campionato"."Qui sono uno dei più esperti, in una squadra giovane con tanti ragazzi nuovi mi sento una guida"."Perché no?! Non seguo troppo le voci di mercato, ma se dovesse esserci l'opportunità la valuterei".

"E' stata una scelta difficile arrivata dopo due anni e mezzo nelle giovanili azzurre, una decisione presa con il cuore seguendo la famiglia e le origini albanesi. In quel momento con l'Italia non stavo giocando, ho avuto la possibilità di scendere in campo con l'Under 21 albanese e un mese dopo mi chiamò la nazionale A con la quale esordii contro Israele in Nations League".

"Panucci è stato il primo a credere in me, è un allenatore tosto che ci trasmetteva quella cattiveria e determinazione che aveva anche da giocatore. Reja è quello che mi ha fatto giocare di più in nazionale, un tecnico con più esperienza".