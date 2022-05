Il suo volto, le sue parate, i suoi rinvii: c'è molto di Marco Carnesecchi nella promozione della Cremonese in Serie A. Un traguardo raggiunto a sorpresa per molti, che non pensavano che il talento dei tanti ragazzi messi a disposizione di Fabio Pecchia mixato con l'esperienza dei vari Ciofani, Di Carmine e Bianchetti potesse portare a un salto di categoria. Il campo, invece, ha detto che quella squadra era già pronta a fare un balzo in avanti. Così come lo è il suo portiere.



DECIDE LA DEA - Il classe 2000 di scuola Atalanta si è guadagnato anche sul campo un'occasione che il mercato, molto probabilmente, gli avrebbe comunque regalato: la possibilità di giocare in Serie A. Già in questi mesi, infatti, diversi club si erano informati su di lui, Lazio in testa, e pensavano a un'offerta da presentare alla Dea al termine della stagione. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi facilmente di lui, nonostante la presenza in rosa di Musso: se arriverà un'offerta considerata irrinunciabile, Carnesecchi farà transito a Bergamo per passare poi a una nuova società, altrimenti continuerà a essere controllato dall'Atalanta, con la possibilità di cederlo in prestito, magari proprio alla Cremonese, per continuare il suo percorso di crescita.