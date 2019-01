Vittorio Parigini è uno dei punti fermi della nazionale Under 21 oltre che essere uno dei migliori giovani di proprietà del Torino. Le buone prestazione dell'attaccante nella prima parte di questa stagione non sono passate inosservate, è così che sul calciatore classe 1996 hanno posato i propri occhi diversi club di serie A, su tutti la Juventus, la Lazio e l'Udinese.



Il Torino non vorrebbe però perdere il suo numero 27, per questo motivo i dirigenti granata si sono già messi al lavoro per rinnovare il contratto di Parigini che scadrà il 30 giugno del 2020.