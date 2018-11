È nato Centesimo minuto, la sezione speciale di Calciomercato.com a cura di Mario Sconcerti nella quale le grandi firme del giornalismo sportivo raccontano le partite di Serie A e delle coppe europee.



E proprio Sconcerti risponderà ad alcune domande dei nostri utenti su tutti i temi della giornata di campionato: i cinque gol di Inter e Napoli, che inseguono una Juve non bella ma efficace; il Milan che vince ancora in 'zona Romagnoli', il pareggio delle polemiche fra Fiorentina e Roma. E in settimana arrivano le coppe con tre sfide da sogno: Inter-Barcellona, Napoli-Paris Saint Germain e Juventus-Manchester United.



Scrivete qui, nei commenti a questo articolo, le vostre domande a Mario Sconcerti: in serata potrete leggere le sue risposte.