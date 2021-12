Dalla Nigeria rimbalzano clamorose indiscrezioni sull'attaccante del Napoli Victor Osimhen: dopo la positività al Covid-19 riscontrata mentre si trovava in Africa - che impossibiliteranno il suo ritorno in Italia nelle prossime ore per una visita di controllo al volto dopo il grave infortunio subito nel match di campionato contro l'Inter di novembre - il calciatore avrebbe comunicato al ct della sua nazionale e ai vertifi federali il desiderio di rinunciare alla partecipazione alla Coppa d'Africa.



Una scelta a sorpresa per non creare ulteriori attriti tra il club, che al momento non conferma le indiscrezioni provenienti dalla Nigeria, e la sua nazionale.