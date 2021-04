Proviamo, ancora a caldo, a fare qualche considerazione su “. Cosa sia, come stia andando, tutti ormai lo saprete:, i commenti e soprattutto la chiamata in causa dei valori. Ora,. Lasciamo da parte gli urli di dolore, le accuse d’infamia, gli epiteti più o meno offensivi (anche personali) indirizzati al più ingenuo e presenzialista di tutti,, e concentriamoci su di lei. Lei, anche in questo caso, la più amata, la più invocata: l’etica. Come una macchina del tempo, la Superlega - nel fiume di moralismo trionfante - ha fatto tornare indietro il calcio di anni. Quanti? 30, 40? Ma no, molti di più. A 100 anni fa, nel ’20, quando - ce lo racconta in un bell’articolo, proprio su Calciomercato, Alessandro Bassi , tra draghi ed eroi, tra Davide e Golia. Ovvero alla sfida tra calcio puro, giocato per passione, che finisce con una stretta di mano e questo dei 12 mostri dello star system abbagliante, miliardario, prepotente.E siccome ogni appassionato, almeno ventenne, reca dentro di sé il proprio fanciullino calcistico, quello dei primi calci, le prime figurine, i primi eroi, insomma della purezza dell’infanzia non contaminata da rabbia e risentimento è lì, in questo fantasma di comodo, che sono andati a pescare gli antagonisti della Superlega e non solo.Per esempio, prendiamo la Fifa. A ripetizione, senza smentite (ultimamente ne riparla il Guardian) si scrive che,. Migranti kenioti, filippini, indiani, pachistani, srilankesi e di altre nazionalità con un metro paragonabile a quanto avveniva per i costruttori di piramidi, sono stati sacrificati al supremo valore della pedata dietro una sfera che rotola.Anche la pubblica opinione occidentale, così scandalizzata per le odierne furfanterie di dodici padroni, che ha fatto? Qualche articolo di cronaca, ma editoriali in massa, aperture di telegiornali, lettere aperte ai megadirigenti della Fifa o dell’Uefa? No.. Invece ora, i vecchi buoni mercanti del tempio se la prendono con i nuovi. Ma quel tempio è stato fondato sui soldi del calcio romantico? O su moltiplicazioni dei diritti e giochi finanziari a go go, su una sperequazione grandi-piccoli incolmabile (nei rispettivi campionati una piccola vince in media, su per giù, ogni 15 anni), su un finto calmiere degli eccessi finanziari bellamente baipassato da gerarchi e oligarchi, peraltro tanto riveriti?, gli americani che vengono da noi non per costruire centri commerciali ma per passione calcistica, la frammentazione e moltiplicazione dei diritti (garantite - guai a dirlo - dalle solite tre, quattro grandi squadre)